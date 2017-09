ANWB maakt zich grote zorgen om verkeersveiligheid

Onderhandelaars van het nieuwe kabinet moeten werk maken van de verkeersveiligheid. Daartoe roept ANWB-directeur Frits van Bruggen in het AD op.

Hij maakt zich ernstig zorgen over de aandacht die verkeersveiligheid nu krijgt. Terwijl het aantal gewonden in het verkeer in tien jaar meer dan verdubbeld is. „De Nederlander betaalt volgens mij ook belasting om zich veilig te kunnen bewegen in het verkeer. Verkeersveiligheid moet nú goed in dat akkoord komen”, stelt hij.

Vooral het gebruik van de mobiel op de weg is volgens hem zorgelijk. „Appen is levensgevaarlijk.” Samen met zo’n veertig andere organisaties ondertekent de ANWB woensdag een convenant tegen het gebruik van smartphones in het verkeer.

„Laat je niet afleiden in het verkeer, stop met appen”, luidt de boodschap, zegt Van Bruggen. De ANWB test ook een app die de telefoon grotendeels moet uitschakelen tijdens het rijden en die alleen nog de navigatie toestaat.