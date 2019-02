ANWB: kwaliteit banden bestelauto’s ondermaats

De kwaliteit van de banden onder bijna 1 miljoen bestelauto’s, personenbusjes, caravans en campers is over het algemeen slecht, concludeert de ANWB op basis van de zomerbandentest.

De toeristenbond zegt zich grote zorgen te maken, „zeker nu het aantal busjes in woonwijken toeneemt”.

Van de zestien beproefde banden (maat 215/65 R 16 C) scoren er slechts vijf een voldoende. „Niet één band scoort goed”, zegt de ANWB. Van de elf ondermaatse banden zitten er twee in de categorie ‘matig’ en negen krijgen het predicaat ‘slecht’. Wie echt veilige banden wil aanschaffen, is aangewezen op andere bandensoorten voor bijvoorbeeld SUV’s, maar daarvoor moeten ook andere velgen worden gekocht.

De geteste banden presteren vooral slecht op een nat wegdek. Een auto met de slechtste band uit de test komt bij een noodstop met een snelheid van 80 km/u pas na 54 meter tot stilstand, wat zeer slecht is. Met een goede band is een remweg van 38 meter normaal. De remweg van veel geteste banden op een nat wegdek is te lang. Volgens de ANWB lijkt het er sterk op dat bestelautobanden gemaakt zijn om gewicht te dragen, lang mee te gaan en het brandstofverbruik te drukken en niet om de verkeersveiligheid te vergroten.

De bond vindt dat fabrikanten van bestelautobanden behalve voor levensduur en brandstofverbruik meer aandacht moeten hebben voor verkeersveiligheid. Gewezen wordt op de zomerbanden voor personenauto’s in de categorie 185/65 R15. Daar krijgen van de zestien geteste banden wel twee het oordeel ‘goed’ en veertien het stempel ‘voldoende’.

De zomerbandentest is uitgevoerd door een testgroep die bestaat uit Europese autoclubs (zoals de ANWB) en een aantal Europese consumentenorganisaties.