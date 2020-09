ANWB: investeringen in verkeersveiligheid komen geen dag te vroeg

Dat het kabinet versneld wil investeren in verkeersveiligheid en in belangrijke wegen, bruggen en tunnels, valt goed bij de ANWB. Maar om verduurzaming van de mobiliteit te realiseren is ook belangrijk dat particulieren die een elektrische auto willen aanschaffen, de komende jaren kunnen blijven rekenen op een aanschafsubsidie.

„Sinds 1 juli 2020 is het voor particulieren mogelijk om subsidie te krijgen voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands elektrische auto. De regeling is een groot succes gebleken, met als gevolg dat het voor 2020 beschikbare budget al binnen een week op was”, aldus de ANWB. „Als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen, zal ook het budget voor 2021 al voor het eind van dit jaar zijn uitgegeven. Deze situatie zorgt voor onzekerheid bij de consument en vertraagt daarmee de verkoop van elektrische auto’s.”

De organisatie is blij dat er 100 miljoen euro beschikbaar komt om de veiligheid van de infrastructuur, in het bijzonder fietspaden, te verbeteren. „Dat is geen dag te vroeg”, vindt de ANWB.