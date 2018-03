ANWB hielp meer wintersporters met autopech

De ANWB heeft in het afgelopen wintersportseizoen zo’n 3000 Nederlanders met autopech in het buitenland geholpen, vierhonderd meer dan een jaar terug. Het aantal meldingen piekte afgelopen weekend, toen veel mensen terug naar huis wilden en ontdekten dat hun auto het na een week stilstaan in de kou niet meer deed. Vooral accu’s bleken niet bestand tegen de lage temperaturen.

In de laatste winterweek namen ook meer mensen die gewond waren geraakt contact op met de alarmcentrale. „De extreme kou die over heel Europa trok zorgde ervoor dat skipistes veranderden in ijsplaten, waardoor wintersporters harder ten val kwamen”, aldus de ANWB.

Met zo’n 1500 meldingen in het hele seizoen had de alarmcentrale het net zo druk als vorig jaar met het helpen van wintersporters met gebroken ledematen en ander leed. In totaal werden 154 Nederlanders per ambulance of ‘ligtaxi’ terug naar huis gebracht. Letsel aan kniebanden kwam het vaakst voor, gevolgd door gebroken enkels, onderbenen of knieën.

De meeste meldingen kwamen uit Oostenrijk, waar ook de grootste groep Nederlanders zat.