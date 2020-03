ANWB haalt 1500 reizigers terug naar Nederland

ANWB Reizen is bezig om 1500 reizigers die nog in het buitenland verblijven weer naar Nederland te krijgen. De reizigers zitten onder meer in landen als IJsland, Spanje, Vietnam en Costa Rica maar ook diverse landen binnen Europa, die als autobestemming populair zijn.

De reden voor deze beslissing is ingegeven door de vele reisverboden die zijn ingesteld vanwege het coronavirus en landsgrenzen en luchthavens die al zijn gesloten of op het punt staan om te sluiten. Ook reizigers met de auto - die bij de ANWB hebben geboekt - worden persoonlijk geïnformeerd. De ANWB adviseert deze groep om terug te komen en wijst hen ook op een route zonder belemmeringen.

Het terughalen van de luchtreizigers is volgens de ANWB een complexe logistieke operatie, die met luchtvaartmaatschappijen wordt uitgevoerd. Dit gebeurt met de hulp van lokale agenten in het buitenland.