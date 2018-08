ANWB: Geef gestrande treinreizigers een lift

Mensen die met de auto iemand naar Schiphol brengen zouden er goed aan doen gestrande treinreizigers een lift terug naar huis te geven. De ANWB doet die oproep, nu er door een grote sein- en wisselstoring in de omgeving van Amsterdam weinig treinen rijden. Het is ook op de weg vanaf Schiphol druk, maar van files op de snelwegen rond de luchthaven is geen sprake.

Ook op de luchthaven is het buitengewoon druk. Reizigers die met het vliegtuig zijn aangekomen, kunnen niet met de trein naar huis. Mensen drommen daarom samen bij de weinige bussen en taxi’s die klaarstaan.

De Nederlandse Spoorwegen zelf roepen mensen op om ook zelf naar mogelijkheden te zoeken om thuis te komen. „Bijvoorbeeld door een lift te regelen via #treinpoolen.”