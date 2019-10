ANWB: forse stijging oponthoud buiten de spits

De afgelopen zomermaanden nam het aantal opstoppingen op de weg met 20 procent toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral de drukte buiten de spits was dit jaar opmerkelijk, zegt ANWB-verkeersspecialist Arnoud Broekhuis tegen De Telegraaf.

„Hoewel het gewoonlijk in de zomer veel minder druk is op de weg zagen we opnieuw een forse toename van de files”, zegt Broekhuis op basis van cijfers gemeten op het totale wegennet in juli, augustus en september. „Tijdens de ochtenduren steeg de filezwaarte met zo’n 15 procent en tijdens de avondspits met ruim 20 procent.”

„Maar het meest opmerkelijk is dat de drukte vooral overdag tussen 10.00 en 16.00 uur explosief stijgt met maar liefst 40 procent”, stelt Broekhuis. „Deze groei is de afgelopen vijf jaar niet meer zo hoog geweest en komt voor ons toch als een verrassing.” Een mogelijke oorzaak van de toename van het autoverkeer is de blijvende economische groei.