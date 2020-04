ANWB en CBR hoopten tevergeefs op hervatting deel rijopleiding

De Nederlandse mobiliteitssector had gehoopt op „een veilige, slimme en gefaseerde herstart van de rijopleiding en rijexamens”. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van onder meer de ANWB en het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Ondanks dat de sector de protocollen en scenario’s had klaarliggen, kunnen de medewerkers in de sector pas op 21 mei weer aan het werk. Dinsdagavond werden de geldende maatregelen voor de sector verlengd tot 21 mei.

De instanties voor rijopleidingen en examens hadden de hoop weer te kunnen opstarten met bijvoorbeeld theorie-examens en praktijklessen, en examens voor motoren en bromfietsen. Die kunnen volgens de betrokken partijen op een veilige manier worden afgenomen. De partijen kunnen namelijk relatief gemakkelijk de 1,5 meter afstand en de hygiëne- en gedragsprotocollen in praktijk brengen. „Daarom zou dit niet langer als contactberoep gekwalificeerd hoeven te worden en kan het algemeen beroepsverbod vervallen”, staat in de verklaring.

De sector zou ook graag de theoretische nascholingscursussen voor beroepschauffeurs willen hervatten. Volgens het CBR kunnen er voorzieningen worden getroffen om afstand tot elkaar te houden op de cursuslocatie.

In samenwerking met TNO en de RDW wordt momenteel onderzocht hoe rijlessen en praktijkexamens in gesloten voertuigen op een veilige en werkbare manier kunnen worden gegeven. Er vinden tests plaats met fysieke aanpassingen in het voertuig in combinatie met hygiëne- en gedragsprotocollen.

Bij een positieve uitslag hoopt de sector de rijlessen en rijexamens, na het algemeen beroepsverbod, op een veilige manier snel te kunnen hervatten.