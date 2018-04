ANWB: drukte meivakantie begint donderdag al

De ANWB waarschuwt voor een erg drukke avondspits, komende donderdag. Vanwege het lange koningsdagweekend trekken veel Nederlanders er dan al een paar dagen op uit. Bovendien gaan veel anderen één of twee weken op vakantie, in eigen land of bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk.

De avondspits begint donderdag ook veel eerder dan anders, verwacht de ANWB. Vooral naar de kust en Den Helder (voor de veerdienst naar Texel) zal het druk zijn.

Een dag later, op Koningsdag, staan er vermoedelijk nauwelijks files. Wel zal het in en rond de grote steden veel drukker zijn, vooral in Groningen want die stad ontvangt vrijdag de koninklijke familie.

De meivakantie is dit jaar officieel van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei. Maar veel scholen wijken van die richtlijn af en plakken er een week aan vast.