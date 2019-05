ANWB: Drukke avondspits wegens Hemelvaartsdag

De avondspits verloopt komende woensdag volgens de ANWB een stuk drukker dan normaal in verband met Hemelvaartsdag. Veel weggebruikers benutten donderdag en vrijdag voor een lang weekend weg.

Bestemmingen in eigen land maar ook in in Duitsland, Belgiƫ en Frankrijk in trek.

Vorig jaar ontstonden aan de vooravond van Hemelvaartsdag files met een lengte van meer dan 640 kilometer. De ANWB verwacht grote drukte op wegen naar de kust, de Veluwe, rond Arnhem en Nijmegen, naar het zuiden en richting de Friese meren.

Ook in het buitenland wordt het woensdagmiddag en -avond druk. In de loop van zondag 2 juni keren de vakantiegangers terug met opnieuw veel verkeersdrukte tot gevolg.

Dinsdag wordt ook al een drukke spits verwacht vanwege de staking in het openbaar vervoer.