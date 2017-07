ANWB: denk op vakantie aan reservesleutel

Het is een van de klassieke vakantiemissers: de auto- of caravansleutel die plots zoek is. In de lijst van reisadviezen benadrukt de ANWB dit jaar het belang van het meenemen van reservesleutels. Vrijdag begint de grote uittocht uit ons land, als in de regio Midden de zomervakantie start. 3,7 miljoen Nederlanders gaan deze zomer met de auto de grens over, bijna de helft van alle buitenlandse vakantiegangers.

De meeste Nederlanders gaan tegenwoordig goed voorbereid op pad, constateert de ANWB. „Auto’s zijn over het algemeen in goede conditie, mensen verdiepen zich de laatste jaren ook beter in de landen waar ze doorheen rijden”, zegt een woordvoerder. „Toch blijven er genoeg mensen die hun huiswerk slecht doen. Zij gaan bijvoorbeeld de mist in met verplichte tolvignetten of milieustickers. Vorig jaar kreeg iemand in Italië 29 bekeuringen omdat hij zonder vergunning rondjes reed door een zogenoemde ‘zona trafficolimitato’ en steeds op dezelfde plek werd gesnapt. Nieuw is dit jaar de verplichte milieusticker in Parijs.”

Een ander punt van aandacht blijft het reservewiel. Moderne auto’s zijn niet meer standaard uitgerust met een extra wiel. Veel mensen beseffen dat niet of denken bij een klapband in een ander land onterecht dat het euvel snel kan worden opgelost. „De ANWB adviseert daarom altijd een reservewiel mee te nemen. En denk ook aan een routekaart. Iedereen vaart wel bij zijn navigatie, maar het komt voor dat deze de geest geeft of dat de verbinding wegvalt.”

Ook deze zomer zijn de ANWB-steunpunten in Lyon, Barcelona en München weer stevig bemand. Inclusief de locaties in Nederland, staan bij de alarmcentrale 900 medewerkers paraat. Zij verwerken dagelijks gemiddeld 9500 telefoontjes en zetten wekelijks ongeveer duizend huurauto’s in bij pech. Los daarvan, zet de ANWB dit jaar twaalf eigen wegenwachten in Frankrijk in en vier in Italië.

De Nederlanders die dit weekend al op vakantie gaan, hoeven nog geen rekening te houden met topdrukte. De beruchte zwarte zaterdagen vallen deze zomer op 29 juli, 5 augustus en 12 augustus.