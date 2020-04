ANWB: daling aantal verkeersdoden stapje in goede richting

„De lichte daling van het aantal verkeersdoden is een voorzichtige stap in de goede richting”, laat de ANWB woensdag weten in een reactie op de CBS-cijfers over de verkeersdoden in 2019. De bond pleit ervoor door te gaan met voortvarende uitvoering van de verkeersveiligheidsambities in het regeerakkoord. In 2019 vielen 661 verkeersdoden, zeventien minder dan een jaar eerder.

ANWB-directeur Frits van Bruggen: „We realiseren ons dat als gevolg van de coronacrisis veel ter discussie staat. Gezien deze cijfers blijven investeringen in bijvoorbeeld veilige wegen en fietspaden echter onverminderd hard nodig om het aantal doden verder terug te dringen. Dit voorkomt niet alleen veel persoonlijk leed, maar zal zich ook terugbetalen in maatschappelijke baten.”

De ANWB zegt erop gebrand te zijn meer inzicht te krijgen in de toedracht van de ongevallen. Zeker omdat er relatief veel slachtoffers vielen onder 20- en 30-jarigen, een stijging van 24 procent. Ook waren er opvallend veel dodelijke slachtoffers onder motorrijders en bromfietsers.

Investeringen in veilige wegen en fietspaden noemt de ANWB „no-regret”-maatregelen die moeten worden genomen. Volgens de bond heeft wetenschappelijk onderzoek eerder aangetoond dat elke euro die wordt geïnvesteerd in veilige infrastructuur, zich drie tot vier keer terugbetaalt.

Ook vindt de ANWB dat het verbeteren van verkeershandhaving door moet gaan. Dat geldt ook voor de aanpak van afleiding in het verkeer door bijvoorbeeld appen achter het stuur.