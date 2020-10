ANWB: autostoeltjes zijn beter geworden

Het lijkt erop dat de kwaliteit van autostoeltjes beter wordt. Dat meldt de ANWB, die samen met haar internationale zusterclubs, verschillende autozitjes heeft getest.

Van de veertien onderzochte stoeltjes wisten er acht vier sterren te bemachtigen. De maximumscore is vijf sterren. De overige zes stoeltjes kregen drie sterren en scoorden daarmee een voldoende. De stoeltjes zijn beoordeeld op veiligheid, gebruik, ergonomie en aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Geen enkel onderzocht autostoeltje haalde deze keer een onvoldoende. Voorheen kwamen zitjes wel eens niet door de test. Dat leidde volgens de automobilistenclub er geregeld toe dat de producent verbeteringen aanbracht of een stoeltje uit productie nam.

De ANWB raadt ouders aan zich goed te oriënteren als ze een autostoeltje gaan kopen, omdat aan een stoeltje in de winkel, showroom of op internet niet is af te lezen of het veilig is. De ANWB voet de test al sinds 2003 elk jaar uit.