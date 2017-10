ANWB-achterban helpt files te bestrijden

Met tien concrete voorstellen hoopt de ANWB iets te doen aan de alsmaar toenemende files. De ideeën om knelpunten op snelwegen op te lossen komen van 17.000 leden en 150 medewerkers van de Wegenwacht. De gemiddelde spitslengte was vorig jaar 215 kilometer, in 2014 was dat nog 125 kilometer.

Vrachtwagens een eigen rijstrook geven, zoals nu op de A16 en A20 bij Rotterdam, is een van de tien plannen. Waar zo’n strook niet mogelijk is, zouden standaard drie (in plaats van twee) rijstroken moeten komen. Ook minder variatie in de maximumsnelheid en beter openbaar vervoer op filegevoelige trajecten behoren tot de aanbevelingen. Ze staan in het rapport Maak Nederland Filevrij dat de ANWB dinsdag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

„Het perspectief van de weggebruiker als dagelijkse ervaringsdeskundige is een waardevolle aanvulling op de visie van professionals”, aldus een woordvoerder. De leden geven volgens hem aan dat de oplossingen alleen in combinatie met elkaar effectief zijn.

Andere punten in het filebestrijdingsplan zijn: uitbreiding van het wegennet, investeren in slimme technologie en betere reisinformatie. Als het aan de ANWB-leden ligt wordt bovendien fietsen van en naar het werk meer gestimuleerd. Dat kan bijvoorbeeld door een beter fietspadennet of het fiscaal aantrekkelijker maken om een (elektrische) fiets te kopen. Woon-werkverkeer met de auto in de ochtend- en avondspits moet juist worden ontmoedigd door meer thuiswerken en flexibelere werktijden. Meer politie op de snelweg en beter lering trekken uit verkeersongevallen maken het tien-punten-plan compleet.

Het rapport gaat tevens naar de Mobiliteitsalliantie die eind vorig jaar werd opgericht. Ook die zet zich in voor effectieve aanpak van de drukte op de wegen en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om het treinverkeer soepeler te laten verlopen. Naast de ANWB maken onder meer de Nederlandse Spoorwegen, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en stadsvervoerders GVB (Amsterdam), RET (Rotterdam) en HTM (Den Haag) er deel van uit.