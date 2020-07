ANVR verwacht niet veel repatriëringen uit Barcelona

Frank Oostdam, directeur van de ANVR, de belangenvereniging van reisbureaus, verwacht niet dat er veel Nederlanders gerepatrieerd hoeven te worden uit Barcelona. Volgens Oostdam verblijven er vanwege het coronavirus beduidend minder mensen in Barcelona dan voorgaande zomers. In de stad zijn vanwege de coronacrisis ook niet veel hotels open. „Mensen die er nu zijn, maken meestal een stedentrip van een of meer dagen.”

„Als je een paar dagen in Barcelona bent: doe je ding. Gebruik je gezonde verstand, neem de coronaregels in acht, maak je stedentrip en reis dan door zoals gepland”, aldus Oostdam. Halsoverkop naar Nederland terugkeren is volgens hem niet nodig, omdat de situatie niet heel veel anders is dan eerder. Er is geen lockdown ingesteld. Na terugkomst moeten deze vakantiegangers wel twee weken thuisblijven, luidt het dringende advies.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken paste maandagavond het reisadvies voor de stad Barcelona en de voorsteden aan van code geel naar oranje. Mensen wordt aangeraden alleen naar dit gebied te reizen als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen naar Barcelona worden „dringend afgeraden”.

Reisorganisatie TUI heeft vijf reizigers in Barcelona voor een citytrip en die keren allen de komende dagen op de oorspronkelijk geplande reisdatum terug naar Nederland. Twee van hen zijn met eigen vervoer, drie reizen zijn met het vliegtuig gemaakt, aldus TUI.

In de regio Catalonië (Costa Brava) verblijven zo’n 250 reizigers van TUI buiten het gebied waar kleurcode oranje geldt. Voor deze groep heeft de aanpassing van het reisadvies geen gevolgen. De meesten van deze vakantiegangers zijn met eigen vervoer. Degenen die per vliegtuig zijn gekomen, kwamen via de luchthaven van Gerona, dus ook de terugvlucht naar huis kan gewoon doorgang vinden, aldus TUI.