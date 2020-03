ANVR: inreisverbod VS is dramatisch voor de reiswereld

Het door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde inreisverbod voor Europese landen heeft dramatische gevolgen voor de reiswereld. Dat zegt directeur Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR in het NOS Radio 1 Journaal.

„De afgelopen dagen buitelde het ene na het andere aangepaste reisadvies over elkaar heen. Maar dit is toch wel een flinke flinke domper voor ons, de vakantiegangers en ook voor zakelijke reizigers.”

Voor de reisorganisaties is er nog veel onduidelijk. Maar Oostdam gaat ervan uit dat mensen hun reis kunnen annuleren omdat de reizen niet meer door kunnen gaan. „Als luchtvaartmaatschappijen niet meer kunnen vliegen en reisorganisaties hun reizen niet meer kunnen uitvoeren, krijgen mensen hun geld terug en kunnen kosteloos annuleren. Het is voor de reiswereld een dramatische situatie. We zien dat het hele grote gevolgen gaat hebben voor de sector en de medewerkers. Ik maak mij daar grote zorgen over. Dit is echt dramatisch voor Nederland.”