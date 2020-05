ANVR hoopt op begrip ondanks rechtszaken over vouchers

Reisbranchevereniging ANVR merkt dat de onvrede over het ‘coronavoucher’ na annulering van een reis groeit, maar adviseert reisorganisaties desondanks ‘voorlopig geen cent uit te keren’ en vraagt de reiziger om begrip. Volgens ANVR-voorzitter Frank Oostdam zijn de eerste rechtszaken van reizigers tegen reisorganisaties al opgestart. „De eerste dagvaardingen vanuit consumenten zijn al uitgegaan”, reageert Oostdam in een interview met De Stentor. Hij benadrukt dat touroperators in een noodsituatie zitten en geen andere keus hebben. „Ik kan alleen maar hopen dat de rechter meeweegt dat we niet anders kunnen. Het is overmacht. We kunnen niet aan de wet voldoen.”

Halverwege maart riepen reisbranchevereniging ANVR en het SGR garantiefonds een zogenoemde ‘coronavoucher’ in het leven. Negentig procent van de reisorganisaties doet mee. Met deze waardebon kunnen consumenten nadat hun reis is geannuleerd vanwege corona binnen het jaar een andere reis boeken.

Anders dan de vouchers die veel vakantieparken, campings en luchtvaartmaatschappijen uitdelen, zijn deze bonnen gedekt door het garantiefonds. Volgens Oostdam is de voucher de ‘lifeline’ voor de reisbranche. „Op dit moment kunnen we tot 1 juni vouchers uitdelen. In het zwarte scenario moeten we daarna alsnog geld uitkeren, maar dan gaan reisorganisaties failliet.”