Anton Wachterprijs voor roman Ellen de Bruin

Ellen de Bruin is de winnaar van de Anton Wachterprijs 2018, de tweejaarlijkse prijs voor het beste literaire prozadebuut. De schrijfster krijgt de prijs voor haar roman Onder het ijs. De jury noemt het boek een „ambitieuze, onderzoekende en warmbloedige roman over menselijke drijfveren en dwaalwegen”.

De Bruin, wetenschapsredacteur van NRC Handelsblad, is de twintigste winnaar van de Anton Wachterprijs. De onderscheiding bestaat uit een bedrag van 2000 euro en een beeldje en wordt uitgereikt op 10 november in Harlingen.

Overigens is het de 21e keer dat de prijs is toegekend, maar hij is één keer niet uitgereikt omdat de bekroonde debutant, Marek van der Jagt, op dat moment niet wilde bekendmaken dat hij eigenlijk de gelauwerde Arnon Grunberg was. Die won de Anton Wachterprijs al eens onder zijn eigen naam, in 1994.

Anton Wachter is de hoofdpersoon in een romanreeks van Simon Vestdijk.