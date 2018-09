Antoinette Beumer wint literaire debuutprijs

Antoinette Beumer heeft de Hebban Debuutprijs 2018 gewonnen voor haar roman Mijn vader is een vliegtuig. Ze kreeg de prijs zondag overhandigd tijdens een lezersevent in de Rotterdamse boekhandel Donner.

„Mijn vader is een vliegtuig is een roman over herinneringen, familiebanden en de verwerking van leed, waarbij de toon langzaam overhelt van komisch naar aangrijpend”, staat in het juryrapport. „Antoinette Beumer toont de kracht, maar vooral ook de vergankelijkheid van herinnering. Haar romandebuut geeft haar de ruimte om de valkuilen van de geestelijke gezondheidszorg op een onthutsende manier te schetsen.”

Het boek, waarmee Beumer begin dit jaar haar debuut maakte, is geïnspireerd op haar eigen jeugd, als kind van een vader die psychiatrisch patiënt was. De 56-jarige Beumer regisseerde eerder succesfilms als De gelukkige huisvrouw, Loft, Jackie, Soof en Rendez-vous. Andere genomineerden voor de boekenprijs waren Kleihuid van Herien Wensink en Noord van Sien Volders.

De Hebban Debuutprijs is een aanmoedigingsprijs voor Nederlandstalig schrijftalent in de categorie Literatuur & Romans. Deze maakt deel uit van de Hebban Awards, de verkiezing van de beste boeken van het jaar. De winnaar van de Debuutprijs krijgt 2500 euro en een advertentiecampagne van boekhandelsketen Libris.