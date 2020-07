‘Antizwart racisme wordt op grote schaal ontkend’

Racisme tegen mensen met een Afrikaanse of Afro-Caraïbische achtergrond wordt op grote schaal ontkend. Dat staat in een rapport over zogenoemd antizwart racisme van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). De meldingen hierover, die sinds 2017 apart worden geregistreerd, tonen aan dat racisme tegen zwarte mensen een alledaags probleem is dat is verweven met sociale systemen en instituties. De opstellers van het rapport roepen de gemeenten in de regio op methodes te ontwikkelen om bedrijven, scholen en andere instanties racismevrij te maken.

De meldingen tonen aan dat antizwart racisme op veel manieren plaatsvindt: van fysiek en verbaal geweld tot uitsluiten en dehumaniseren, tegenwerken, niet serieus nemen, vals beschuldigen, etnisch profileren en pesten. Bovendien maken diverse groepen mensen zich er, bewust en onbewust, schuldig aan, zoals leraren, collega’s, leidinggevenden, politieagenten, schooldirecties, uitzendbureaus, winkelmedewerkers, conducteurs, horecapersoneel, buren, weggebruikers, vrienden en kinderen.

Als gedupeerden racisme melden dan wordt hier volgens het meldpunt meestal niet adequaat op gereageerd. „Racisme wordt op grote schaal ontkend of geminimaliseerd en het nemen van verantwoordelijkheid ter bestrijding van racisme wordt vermeden.”

Het MDRA houdt naar eigen zeggen als enige antidiscriminatievoorziening in Nederland separaat cijfers bij ten aanzien van antizwart racisme.