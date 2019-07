‘Antiwitwasplannen zijn krachtig signaal’

Met de antiwitwasplannen van ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wordt een belangrijke stap gezet om Nederland „nog onaantrekkelijker” te maken voor criminelen die hun geld willen witwassen. Dat zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

„Doordat poortwachters en overheid de handen ineenslaan geven we een krachtig signaal dat criminelen hier niet moeten zijn met hun zwarte geld”, aldus Buijink. Hij benadrukt dat samenwerking tussen banken onderling en publieke en private partijen essentieel is om witwassen effectief te kunnen bestrijden. Naast het wegnemen van wettelijke belemmeringen om kennis te delen, is het ook van belang dat banken, opsporingsdiensten en het OM de beschikbare capaciteit beter inzetten.

Ook het Verbond van Verzekeraars is voorstander van het plan maar wijst erop dat „een adequaat instrumentarium” noodzakelijk is om de rol van poortwachter goed te kunnen vervullen. De verzekerkaarsorganisatie pleit bijvoorbeeld al langer voor volledige inzage in bepaalde registers om effectief en efficiënt controles uit te voeren. „Dat zou enorm veel zoekwerk schelen”, aldus het verbond.