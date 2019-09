Antiwitwasactie Beverwijk duurt nog hele avond

Bij de grote politieactie tegen witwassen op een bedrijventerrein in Beverwijk heeft de politie tot nu toe ruim 150.000 euro in beslag genomen. Het geld zat in geldtelmachines en was verstopt in geheime bergplaatsen, onder meer in een systeemplafond. De politieactie duurt volgens een woordvoerder nog de hele avond. „Verdachten die zijn of worden aangehouden, zullen op een later tijdstip worden gehoord.”

De politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst vielen donderdagmiddag in Beverwijk tientallen telecomwinkels binnen. Ze worden doorzocht in een groot onderzoek naar ondergronds bankieren. Er doen 250 agenten en ambtenaren mee en er worden geldhonden ingezet. Computers en administratie zijn in beslag genomen. Het bedrijventerrein is volledig afgesloten van de buitenwereld.

„Het vermoeden bestaat dat de telecomhandel slechts een façade was om het verplaatsen van grote geldbedragen mogelijk te maken en te verhullen. Door de jaren heen zijn er op deze wijze vermoedelijk miljoenen euro’s verplaatst via telecombedrijven op het terrein”, aldus een woordvoerder.