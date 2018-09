Antiterreureenheid houdt man aan in Den Haag

Een antiterreureenheid van de politie heeft een man aangehouden in Den Haag. De speciale eenheid was ingezet nadat een man volgens ooggetuigen „Allahu Akbar” had geroepen aan de Telexstraat. Uit voorzorg is een benzinestation aan de naastgelegen Fruitweg ontruimd.

De politie overtuigde de verdachte ervan om uit een geparkeerde auto te komen. Explosievenexperts onderzoeken die auto.

Volgens de eerste meldingen die bij de politie binnenkwamen, was sprake van „een verdachte situatie waarbij een gasfles zou lekken”.