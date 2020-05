Antistoffen ontdekt die mogelijk beschermen tegen virus

Nederlandse en Israëlische wetenschappers hebben onafhankelijk van elkaar antistoffen gevonden die mogelijk werken tegen het coronavirus.

Antistoffen kunnen binden aan het coronavirus en zo voorkomen dat deze een cel binnendringt en mensen ziek maakt. En als iemand al ziek is, kan een antistof verdere verspreiding van het virus in het lichaam tegengaan.

In het Nederlandse onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht en het Erasmus MC, werden gekweekte cellen met verschillende antistoffen in contact gebracht met het nieuwe coronavirus. Bij een van de antistoffen, 47D11 geheten, kon het virus wel vasthaken aan de cel, maar deze niet binnendringen en infecteren. Het virus was in feite onschadelijk gemaakt.

Volgens onderzoeksleider Berend-Jan Bosch van de Universiteit Utrecht is de ontdekking een „belangrijke eerste stap, maar er is er nog een lange weg te gaan. Dit is een zaak van lange adem, het is niet in de komende maanden beschikbaar.” De antistof moet nog verder getest worden. Pas dan wordt duidelijk of het middel bij mensen werkt, of er bijwerkingen zijn en hoelang de antistof bescherming zou bieden.

Ook het Israëlische Instituut voor Biologisch Onderzoek heeft een antilichaam ontdekt dat zou werken tegen het coronavirus. De Israëlische minister van Defensie Naftali Bennett noemde deze stap maandag een „significante doorbraak” richting een mogelijke behandeling voor Covid-19. Het antilichaam kan het virus neutraliseren in het lichaam van de drager, stelt Bennett in een verklaring. Het is nog niet getest bij dieren of mensen.