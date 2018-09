Antirooklobby wil andere rechter

De antirooklobby wil dat de rechter die de zaak tegen de tabakindustrie behandelt, wordt vervangen. Advocaat Bénédicte Ficq gelooft niet dat rechter Jan Wolter Wabeke de zaak onpartijdig kan behandelen vanwege een opmerking die hij bij een privé-etentje heeft gemaakt.

Ficq heeft van een bron gehoord dat Wabeke zou hebben gezegd dat ‘roken ieders eigen verantwoordelijkheid is’. „Ik heb maar één functie en dat is het bewaken van de voortgang van het proces en dat moet zodanig onpartijdig zijn dat we een reële kans hebben om te winnen. Dit is de laatste kans en daarom wil ik geen enkel risico nemen”, zei Ficq tegen de NOS naar aanleiding van een bericht in het AD.

Ficq gaat ervan uit dat Wabeke gehoor geeft aan haar verzoek. Als hij woensdag toch de zaak voorzit dan zal Ficq actie ondernemen. „Hij kan dan een procedure tegemoet zien”.

Het gerechtshof zal woensdag oordelen of het Openbaar Ministerie de tabaksindustrie toch moet vervolgen. Het OM meldde in februari dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor zijn. Ficq startte daarop een zogeheten artikel 12-procedure.