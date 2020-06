Antiracismedemonstratie in Alkmaar gemoedelijk verlopen

In Alkmaar hebben zondagmiddag ongeveer duizend mensen gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. De demonstratie begon rond 15.15 uur en eindigde even na 16.30 uur. De sfeer was gemoedelijk.

De betoging zou in eerste instantie gehouden worden op de Alkmaarder Hout, maar was verplaatst naar de nabijgelegen Drafbaan. De mensen die aanwezig waren bij de Black Lives Matter-demonstratie stonden op ruime afstand van elkaar, waardoor de 1,5 meterregel werd gewaarborgd. Ook werden mondkapjes uitgedeeld.

Een aantal sprekers voerde het woord. Daarna mochten ook mensen uit het publiek hun zegje doen door de microfoon. Ongeveer vijf mensen maakten daar gebruik van en spraken hun ongenoegen uit.