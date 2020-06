Antiracisme-demonstratie Utrecht op Jaarbeursplein

De antiracisme-demonstratie in Utrecht vindt vrijdag plaats op het Jaarbeursplein. Deze locatie is in samenspraak met de gemeente gekozen. De organisatie wilde aanvankelijk op het Vredenburg samenkomen, maar de gemeente vond deze plek te klein. Vooral als er toch meer mensen komen dan de paar honderd demonstranten waarmee de organisatie rekening houdt.

„Demonstreren is een grondrecht. De veiligheid en de coronamaatregelen waarborgen is aan de organisatie”, aldus een woordvoerster van de gemeente dinsdag.

Het protest in Utrecht wordt georganiseerd door onder meer Keti Koti en Stop Blackface. Al ruim duizend mensen hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn. Een paar duizend anderen zijn geïnteresseerd.