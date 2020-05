Antilliaanse oud-premiers bezorgd over relatie met Nederland

Vijf oud-premiers van Curaçao en de Nederlandse Antillen maken zich zorgen over de relatie met Nederland. Ze vinden dat er sprake is van een gespannen relatie en zijn bezorgd over bewoordingen in brieven en stukken die Nederland stuurt over de situatie op Curaçao en de andere landen.

De oud-premiers vinden het zorgelijk dat de huidige coronacrisis wordt gekoppeld „aan zaken die in het verleden fout zijn gegaan”. Ook de huidige regering van Curaçao heeft geklaagd over Nederlands „machtsmisbruik”. Zo vindt de regering dat Nederland eisen stelt die niets met de coronasituatie te maken hebben bij het geven van coronaleningen, zoals een aanpassing van de directie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

De oud-premiers zijn maandag bij elkaar gekomen en praten dinsdag met gouverneur Lucille George-Wout over hun zorgen. Het gesprek is een initiatief van oud-minister-president van de Nederlandse Antillen Maria Liberia-Peters, verder is ook onder anderen oud-premier Don Martina erbij betrokken.