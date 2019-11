Antieke kanonnen gevonden bij aanleg windpark

Ongeveer 25 kilometer uit de Zeeuwse kust zijn twee zeer goed bewaard gebleven gietijzeren kanonnen uit de 17e eeuw gevonden. De stukken geschut kwamen deze zomer naar boven tijdens onderzoek naar niet-ontplofte explosieven, in een gebied waar windmolenpark Borssele III/IV wordt aangelegd.

De uitvoerder van het onderzoek, archeoloog Wouter Waldus van ADC Maritiem, spreekt van een schitterende, zeer interessante archeologische bijvangst.

De kanonnen dateren uit ongeveer 1600 en wegen 800 en 1500 kilo. Ze zijn intussen gelicht en worden geconserveerd. Dat betekent dat ze zes maanden in een ontzoutingsbad liggen, waarna ze verder worden schoongemaakt. Naar verwachting wordt dan ook duidelijk wie ze heeft gemaakt. Als de conservering is afgerond, ergens volgend jaar, worden de kanonnen tentoongesteld in Vlissingen. De locatie is nog niet bekend.

Windpark Borssele III/IV gaat op termijn stroom leveren voor 825.000 huishoudens.