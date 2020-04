Antidiscriminatiebureaus komen met cijfers over aantal incidenten

Antidiscriminatiebureaus publiceren donderdag hun jaarcijfers. Daaruit blijkt hoeveel discriminatie-incidenten zich vorig jaar in Nederland hebben voorgedaan.

Het rapport Discriminatiecijfers in 2019 is samengesteld door kenniscentrum Art. 1 in opdracht van de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de landelijke vereniging Discriminatie.nl.

Het is de vijfde keer dat er een gezamenlijk rapport komt met discriminatiestatistieken van de politie, antidiscriminatiebureaus, het College voor de Rechten van de Mens en MiND, het landelijk meldpunt voor discriminatie op internet. In 2016 verscheen voor het eerst op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport over discriminatie.