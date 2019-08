Anti-windmolenactivist Nieboer begint partij

Jan Nieboer, die in juni werd aangehouden als verdachte van de bedreiging van windmolenbouwers, gaat een landelijke politieke partij oprichten. Die moet „opkomen voor de belangen van duizenden noordelijke burgers die door de overheid als heel vervelend worden gezien. Omdat die Groningen en Drenthe het liefst bestempelt als afvalstortplaats van alles wat ze niet in het westen willen hebben”, zegt Nieboer tegen RTV Noord. Hij wil zelf fractieleider worden.

„Mensen in het westen die over ons land regeren, denken dat hier een soort toendra is waar geen huizen staan. Ik denk dat we beter van ons af moeten praten en misschien lukt dat met het oprichten van een politieke partij. We zullen op Tweede Kamerniveau die mensen wakker moeten schudden”, aldus Nieboer. Hij denkt dat hij een reële kans heeft op een zetel in de Tweede Kamer.

De partij wordt opgericht door de anti-windparkenclub Platform Storm, waar Nieboer woordvoerder van is, en Tegenwind Veenkoloniën.