Anti-rookorganisaties blij met verbod

De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) is blij met de uitspraak van de Hoge Raad over rookruimtes in de horeca. Volgens ANR-bestuurslid Sigrid Attema dragen „rookruimtes bij aan het beeld dat roken normaal is. Maar roken is niet normaal. De ANR werkt toe naar een Rookvrije Generatie, waarbij kinderen niet meer gaan roken. Daarvoor is het juist belangrijk dat niet-roken wordt gezien als normaal. Sluiting van de rookruimtes in de horeca draagt daar aan bij.”

ANR is een samenwerkingsverband van organisaties die als doel hebben „dat er niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken”. Initiatiefnemers zijn de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.