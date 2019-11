ANPV: al jaren gewaarschuwd voor dit moment

De politiebonden waarschuwen al jaren voor het dreigende tekort aan agenten, zegt voorzitter Xander Simonis van de politiebond ANPV in reactie op de noodgrepen bij de Amsterdamse de politie. „Er had moeten worden geanticipeerd op de uitstroom.”

„We hebben hier jarenlang voor gewaarschuwd. We wisten omstreeks 2003 al dat dit moment eraan zat te komen, je weet wanneer mensen gaan uitstromen. Als daarop was geanticipeerd was het lang niet zo nijpend geweest”, aldus Simonis.

Hij voorziet dat ook bij de politiekorpsen in onder meer Utrecht en Rotterdam dergelijke noodmaatregelen worden ingevoerd. „Je moet keuzes maken. In Amsterdam wordt de zorg nu teruggebracht naar wat we noemen de 112-functie”, verwijst hij naar noodgevallen.