Anouar T. zat onder andere naam in cel

Anouar T. zat een tijd niet onder zijn eigen naam in het huis van bewaring. Dat was volgens de verre neef van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi in overleg met de directeur van de inrichting. „Maar nu staat mijn eigen naam toch weer op de deur”, zei hij woensdag in de rechtbank. Sindsdien gebeuren er volgens hem vreemde dingen.

Volgens de 26-jarige T. stellen medegedetineerden hem gerichte vragen over de zaak. Hij vermoedt dat dat in opdracht van het Openbaar Ministerie gebeurt. Ook is hem „tot vijf keer toe” een mobiele telefoon aangeboden.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Familielid Anouar wordt verdacht van het medeplegen van de moord op Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., kroongetuige in Marengo.