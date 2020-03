Anouar T., verdacht van moord op advocaat: ‘Ik ben gefolterd’

Anouar T., verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, zegt dat hij tijdens zijn arrestatie is gefolterd. In een lang en welbespraakt betoog, met tal van verwijzingen naar internationale rechtsverdragen, zei hij dat justitie en politie ontoelaatbaar, verboden en zelfs strafbaar hebben gehandeld. T. verscheen woensdag op een inleidende zitting in zijn strafzaak in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

De 26-jarige T., een verre neef van Ridouan Taghi, is op 20 november in Utrecht aangehouden door een arrestatieteam. Volgens hem is er van meet af aan geweld op hem toegepast, onder meer om ervoor te zorgen dat hij zijn mobiele telefoon zou ontgrendelen. Dat mag niet, redeneerde hij, geweld gebruiken om informatie te krijgen.

Het werd hem naar eigen zeggen pas in de politiecel in Amsterdam duidelijk dat het de politie was die hem arresteerde. Hij werd verblind met een zaklamp en kreeg daarna een donkere skibril op. „Toen die bril in de cel afging, wist ik pas dat ik door de politie was aangehouden en niet was ontvoerd door een groep criminelen.” Tijdens de arrestatie zou zijn hoofd op brute wijze tegen de stoel voor hem zijn geduwd. „Daarvoor loop ik nog steeds intensief bij een fysiotherapeut.”

Ook werd hem naar eigen zeggen geweigerd om zijn advocaat te bellen. In de cel moest hij zijn kleren uitdoen om daarna urenlang in de kou te zitten. Een „onmenselijke behandeling”, vindt T. „Ik kan zeker tegen een stootje en ben geen aansteller, maar ik vraag me wel af wat de bedoeling is geweest van deze behandeling.” Hij vermoedt dat het OM hem via „psychologische oorlogsvoering” een bekentenis heeft willen afdwingen. Hij eist een onderzoek naar de gang van zaken en zei dat hij geen enkel vertrouwen meer heeft in een eerlijk proces.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo.