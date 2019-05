Anorexiapatiënten in val gelokt

Op anorexia-websites zijn vaak zogenaamde coaches actief, die doelbewust meisjes met een eetstoornis opzoeken om naaktfoto’s of zelfs seks van hen te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek waar NOSop3 inzage in heeft gehad. Op die ”pro-ana-sites” zijn tips te vinden om te vermageren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en Proud2Bme, een onlineplatform voor jongeren met een eetstoornis.

De onderzoekers plaatsten op openbare fora twee nepprofielen van meisjes met anorexia die hulp zochten bij afvallen. Ze kregen in korte tijd 45 reacties van ‘coaches’. Ruim de helft van de coaches vroeg direct en vrij dwingend om foto’s in ondergoed of naakt, als ‘bodycheck’. Een aantal bood hulp in ruil voor seks, wat in enkele gevallen resulteerde in daadwerkelijke verkrachting. In één geval werd het ‘lokmeisje’ toegevoegd aan een groep waarin mannen kinderporno delen. Dat is gemeld bij justitie.

De onderzoekers zijn geschrokken van het dwingende karakter van de vragen naar foto’s. Volgens Shamir Ceuleers van het CKM weten de mannen goed in te spelen op de kwetsbaarheden en onzekerheden van de meisjes. Als ze niet wilden meewerken, reageerden de coaches fel. Zo noemden ze een meisje een „dik vet varken” en dreigden ze het gedeelde fotomateriaal te publiceren of langs het huis van het meisje te komen.

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het probleem, niet het opsporen van de daders. Met de bevindingen willen de onderzoekers meisjes, ouders en opsporingsdiensten waarschuwen.

Aanleiding voor dit onderzoek was een rechtszaak in 2016 tegen Bob J. uit Arnhem, een man die zes meisjes met een eetstoornis naar zijn huis lokte om hen te verkrachten. Het onderzoek naar de pro-ana-coaches loopt nog door tot de zomer.