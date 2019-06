Anonieme hulp bij dreigende geldnood

Schaamte over de schuld. Het weerhoudt mensen –te– lang van het zoeken van hulp. Of ze zien de risico’s niet. Anonieme steun, via internet, blijkt dan een uitkomst. Het aantal hulpvragen aan SchuldHulpMaatje groeit als kool.

Wat is SchuldHulpMaatje?

SchuldHulpMaatje werd in 2010 opgericht door Kerk in Actie, het landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, Samen Kerk In Nederland, de Evangelische Alliantie en de Protestants Christelijke Ouderenbond. Ze willen zich vanuit christelijke naastenliefde inzetten om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en hulp te bieden zonder hen eerst verwijten te maken.

Er zijn 1900 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes. Deze vrijwilligers boden vorig jaar bijna 8000 mensen persoonlijke hulp. Gratis. Veel groter is het aantal mensen dat via de websites wordt geholpen. Dat waren er vorig jaar meer dan 70.000. De SchuldHulpMaatjes streven naar een blijvende oplossing en financiële zelfredzaamheid. Daarom helpen ze mensen hun bestedingsgedrag te veranderen als dat nodig is.

Is dit nog nodig dan; het gaat toch goed met de economie?

Nou, reken maar. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Een op de vijf! Bijna anderhalf miljoen huishoudens hebben ernstige financiële problemen. Slechts 14 procent daarvan, zo’n 200.000 huishoudens, weet de weg naar hulpverlenende instanties te vinden.

Dat is volgens SchuldHulpMaatje zorgelijk, want mensen met schulden hebben vaker dan anderen last van zware stress, gezondheidsklachten en relatieproblemen. Ze lopen ook het risico in een sociaal isolement terecht te komen. Daarom richten de hulpverleners zich ook op het voorkómen van problemen.

Hoe doet SchuldHulpMaatje dat?

Met adviezen, online tests, handige downloads en doorverwijzingen naar partnerorganisaties. Veel mensen die deze hulp kregen, zagen hun situatie helemaal nog niet als een probleem. Het is echter bekend dat er in bepaalde woonwijken een verhoogd risico op financiële problemen is. SchuldHulpMaatje spoort die wijken op en voert er een bewustwordingscampagne om de bewoners ervan te overtuigen dat het nodig is actie te ondernemen.

Het aantal mensen met dreigende problemen dat online preventieve hulp van SchuldHulpMaatje kreeg, is bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2017, volgens het jaarverslag dat donderdag verscheen. Wie meer ondersteuning nodig heeft om zijn geldzaken op orde te krijgen, kan een beroep doen op een van de SchuldHulpMaatjes.

Wat zou er nog moeten gebeuren?

SchuldHulpMaatje roept kerken op tot intensievere samenwerking, om samen meer en eerder mensen te vinden die hulp goed kunnen gebruiken. Ook met overheden werkt de organisatie samen.

Gemeenten, banken, zorgverzekeraars en hulporganisaties zijn aangehaakt bij GeldFit, het preventieproject van SchuldHulpMaatje. Wie online enkele testvragen invult, krijgt ter plekke „passend advies.” „Jouw geldzaken zijn fit als jij iedere maand je vaste lasten kunt betalen én als je daarna genoeg geld overhoudt om van te leven”, meldt de website.

>>schuldhulpmaatje.nl geldfit.nl