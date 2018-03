Anonieme bouwers Scheveningen krijgen gezicht

De Scheveninger Jacob Pronk bouwde tweehonderd jaar geleden het eerste badhuis ’op’ Scheveningen en legde daarmee het fundament voor de badplaats. Het jubileum wordt in Den Haag, waartoe Scheveningen nu behoort, gevierd met diverse evenementen. Zo is vanaf zondag in het Panorama Mesdag de tentoonstelling Werken aan Scheveningen (1920-1930), met potloodtekeningen, houtsneden en enkele schilderijen van de kunstenaar Jan Giesen.

Giesen (1900-1983) liet zich niet zozeer inspireren door het strandleven, al kwam er weleens een zonsondergang uit zijn handen, maar vooral door arbeid en arbeiders die in Scheveningen en ook het wat zuidelijker gelegen Kijkduin actief waren. Centraal op de expositie staan negen, met krachtige lijnen getekende portretten uit 1927 van arbeiders. „Panorama Mesdag geeft een gezicht aan de anoniem gebleven arbeiders die een aandeel hadden in het huidige voorkomen van Scheveningen en Kijkduin”, aldus een woordvoerster.

„Giesen werd voor de serie arbeiders ongetwijfeld geïnspireerd door Jan Toorop, wiens portretten in deze periode gezien werden als Nederlands beste. Ook tijdgenoten trokken deze vergelijking. Maar waar Toorops mensen vaak iets onaantastbaars hebben, gaf Giesen zijn mannen substantie en menselijkheid. Ze staan letterlijk met hun voeten in het zand”, concludeert het Panorama. „Hun doorleefde koppen verraden de zware arbeid die zij aan de badplaats verrichtten.”

Het is voor het eerst sinds 1939 dat reeks bouwers aan Scheveningen museaal worden getoond. Ook beeldde Giessen bijvoorbeeld vissersvrouwen uit, schepen en de versterking van de zeewering.

Op 3 maart wordt ook zandkunstwerk Ringen aan Zee geopend, een zandsculptuur van ringen waarlangs je (in totaal vijf kilometer) kunt wandelen. De wanden langs de binnenste ringen zijn twee meter hoog. Onderweg liggen grote glazen schelpen, waaruit verhalen en gedichten over Scheveningen klinken en namen worden genoemd van mensen die ‘op zee zijn gebleven’.