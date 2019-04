Anneke Knol hoogste ambtenaar provincie Utrecht

Anneke Knol-van Leeuwen wordt de nieuwe algemeen directeur/secretaris van de Provincie Utrecht. Zij volgt op 16 juni 2019 interim-directeur Jan Herman de Baas op, die dan ruim een jaar leiding heeft gegeven aan de ambtelijke organisatie.

Zij wordt in haar nieuwe functie eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Als secretaris is zij, vanuit haar wettelijke rol, eerste adviseur van het college van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Gedeputeerde Staten van Utrecht noemen Knol „strategisch, analytisch en een creatief denker” en met ruime ervaring in leiderschap, management en organisatieontwikkeling.

Knol is nu nog algemeen directeur/gemeentesecretaris van de Gemeente Vlaardingen. Daarvoor vervulde zij dezelfde functie bij de gemeente Barendrecht.