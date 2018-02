Anne Geene wint VK Beeldende Kunst Prijs 2018

De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs gaat dit jaar naar Anne Geene. De jury onder voorzitterschap van oud-minister Jet Bussemaker ziet de winnaar als „meest complete kandidaat”. Het werk van Geene (1983) dat zijn inspiratie vindt in de natuur „verbaast vanwege haar gekte, getuigt van vakmanschap en het viert schoonheid zonder dat boven alles te stellen,” aldus het juryrapport.

De keuze van de jury voor Geene, geselecteerd op voorspraak van oud-museumdirecteur Wim Pijbes, was eensluidend: „Geene richt met grote vanzelfsprekendheid onze blik naar de rijkdom en verscheidenheid van de natuur die zich zo achteloos onder onze ogen, handen en voeten bevindt. Bovendien laat het de toeschouwer lachen om fenomenen die niet in woorden te vatten zijn; dit zijn anekdotes, gedichten en soms een gehele familieroman in een beeld.”

Geene kreeg de prijs van 10.000 euro zondag uitgereikt tijdens het programma Kunstuur op NPO 2. De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kunstenaar jonger dan 36 jaar en gaat vergezeld van een tentoonstelling in Stedelijk Museum Schiedam.