Anne Frank Huis: financiële steun hard nodig

Het Anne Frank Huis heeft het zwaar. Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, stelt donderdag, kort voor het 60-jarig bestaan, dat geld snel nodig is.

Het Anne Frank Huis in Amsterdam is vanwege de coronacrisis sinds 13 maart dicht. Leopold: „Wanneer en hoe het Anne Frank Huis weer open kan, is nog niet duidelijk. Wij zijn een onafhankelijk, niet-gesubsidieerd museum. Om de nagedachtenis van Anne Frank en de daaraan verbonden missie van haar vader te kunnen blijven uitdragen, hebben wij financiële steun hard nodig. We doen daarom een beroep op alle mensen die onze organisatie en ons educatieve werk een warm hart toedragen: doe een donatie en steun ons.”

Aanstaande zondag is het 60 jaar geleden dat het museum open ging voor publiek. Otto Frank, Annes vader, die als enige van de acht onderduikers van het Achterhuis de Holocaust overleefde, stond aan de basis van het behoud en de openstelling van het museum.