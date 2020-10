Annabelle Birnie wordt directeur van Hermitage en De Nieuwe Kerk

Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk hebben een nieuwe directeur. Annabelle Birnie neemt het stokje over van Cathelijne Broers, die eerder haar vertrek aankondigde. Birnie is nu nog directeur bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en begint eind januari in haar nieuwe functie.

„De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam zijn twee fantastische instellingen met een geweldig trackrecord”, zegt Birnie in een reactie. „Ze zijn beide van ongelooflijk belang voor de stad Amsterdam, voor Nederland en voor de internationale samenwerking. Ze zijn bronnen van inspiratie en schoonheid voor velen en ik kijk ernaar uit om hieraan bij te dragen.”

„Met Annabelle Birnie kiezen De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam voor iemand die ruime ervaring heeft als museumdirecteur en die de balans tussen het museale, het zakelijke en het internationale goed aanvoelt”, reageren de voorzitters van de raden van toezicht. „Zij is bovendien iemand die anderen de ruimte geeft om te excelleren. Dat is wat we nodig hebben om beide huizen met vertrouwen de toekomst in te leiden, ook na corona.”

Eerder deze week maakten de culturele instellingen bekend dat ze vanwege de coronacrisis bijna een kwart van het aantal arbeidsplaatsen moeten schrappen.