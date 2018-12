Animal Rights wil sluiting slachterij Hasselt

Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights heeft de Vlaamse minister Ben Weyts van Dierenwelzijn maandag gevraagd een abattoir in het Belgische Hasselt per direct te sluiten. De organisatie bracht vorige week schokkende beelden van mishandelingen van kalveren in het slachthuis naar buiten. Het abattoir is onderdeel van de Nederlandse VanDrie Groep in Apeldoorn.

„We wachten nu op een reactie van de Belgische minister. Het moederbedrijf toont geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er daar gebeurt”, zegt een woordvoerder van Animal Rights.

Op de beelden is onder meer te zien hoe kalfjes met stokken op de snuit worden geslagen en in de anus gepord. Ook worden de dieren bewerkt met een elektrische veedrijver.

VanDrie laat in een reactie weten dat het slachtprogramma voor maandag is stopgezet en dat er een intern onderzoek naar de beelden is gestart. Daarnaast is er een „verbeterplan” naar minister Weyts gestuurd.

„VanDrie België neemt dierenwelzijn en het respecteren van de wetgeving zeer ernstig en veroordeelt met klem de inbreuken die op de video te zien zijn”, zegt Henny Swinkels, directeur van de groep. „Dierenleed is aangrijpend en de maatschappelijke verontwaardiging begrijpen wij. Wij zijn zelf ook erg ontdaan”, vervolgt hij.

VanDrie Group is naar eigen zeggen wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeders en kalfsvellen.