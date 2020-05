Animal Rights: nertsenfokkerij heeft vossen afgestaan

Eigenaren van een nertsenfokkerij in Wilbertoord hebben vijf vossen afgestaan aan Animal Rights, zo meldt deze organisatie dinsdag. De dierenrechtenorganisatie stelde vorige week dat de vossen illegaal gehouden werden op de fokkerij.

Volgens Animal Rights zaten de dieren in vieze, krappe kooien van gaas van nog geen vierkante meter aan leefruimte. Het bedrijfsmatig houden van vossen is sinds 2008 verboden. „We dienden bij de NVWA een handhavingsverzoek in, maar een week later zaten de vossen er nog steeds hetzelfde bij”, aldus Erwin Vermeulen van Animal Rights.

De nertsenfokkerij was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De vossen zijn overgebracht naar een veilige locatie met meer vloeroppervlakte voorzien van een nachthok met stro. Ze worden nagekeken door een dierenarts.