Animal Rights luidt noodklok over dierenmishandeling

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil dat minister Carola Schouten (LNV) een wetsvoorstel dat dierenmishandelaars verbiedt dieren te houden, snel naar de Tweede Kamer stuurt.

Volgens de organisatie vertraagt Schouten de afhandeling van het wetsvoorstel, dat sinds oktober 2018 klaarligt en mogelijk maakt dat recidivisten een houdverbod van maximaal tien jaar krijgen. „Zij staat sinds de boerenprotesten onder druk om niet met nog meer slecht nieuws voor de sector te komen.”

Animal Rights vindt dat boeren nu te makkelijk wegkomen met mishandeling of verwaarlozing van hun vee. De gevallen „schreeuwen om spoed”, aldus een woordvoerder. Strafeisen en vonnissen in recente zaken zijn volgens hem te licht. Een houdverbod is nu slechts mogelijk als bijzondere maatregel bij een voorwaardelijke straf.

Het ministerie van Landbouw reageert naar eigen zeggen later op de dag.