Angst voor coronabesmetting op cruiseschip op Curaçao

Artsen op Curaçao hebben dinsdagochtend (lokale tijd) zeven mensen aan boord van het schip MS Braemer van cruiseline Fred Olsen getest op een mogelijke coronabesmetting. Het schip meerde eerder die ochtend aan. Niemand is van boord gegaan.

De testen worden onderzocht door een laboratorium op Curaçao en in Nederland. Zodra de uitslag bekend is wordt het schip geïnformeerd. De MS Braemer vertrekt dinsdag weer van Curaçao.

Op het schip was onrust ontstaan nadat bekend was geworden dat een passagier positief was getest op het coronavirus, twee dagen na vertrek van het schip. Een bemanningslid die contact met de passagier had gehad en diens kamergenoot werden daarop in quarantaine geplaatst op het schip. Zij begonnen later te hoesten en kregen koorts.

De zeven geteste mensen aan boord hebben allemaal symptomen die kunnen duiden op een coronabesmetting. Volgens de artsen is er geen risico voor een besmetting met het coronavirus op Curaçao doordat het schip is aangemeerd.