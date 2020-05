Angst bij spoorwegpersoneel over toename aantal reizigers

Onder conducteurs en machinisten heerst angst voor een te forse toeloop van het aantal treinreizigers als de reguliere dienstregeling in het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer wordt hervat. Het spoorwegpersoneel vreest dat treinen voller raken dan de afgesproken capaciteit van 40 procent. Dit zegt bestuurder Wim Eilert van spoorwegvakbond VVMC.

„We zien altijd onmiddellijk een toename van het aantal reizigers, steeds na iedere versoepeling van de coronamaatregelen. Een goed voorbeeld daarvan is afgelopen zaterdag, toen het misging op Amsterdam CS met treinreizigers die allemaal naar het strand wilden afreizen”, zegt Eilert. „De angst onder spoorwegpersoneel is de verwachte toeloop van het aantal reizigers na 1 juni. De vraag die de vakbonden bij de vervoerders NS, Arriva en Qbuzz hebben uitstaan is hoe ze de 40 procent gaan handhaven.”

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten woensdag een werkbezoek aan het Centraal Station in Den Haag, waar ze spraken met NS-personeel over hun zorgen over de toenemende drukte in de trein. „Hoewel de dienstregeling per 1 juni weer volledig is, betekent het niet dat dat volledige bezetting mogelijk is”, liet Rutte na afloop van het werkbezoek weten. „Om te zorgen dat er genoeg ruimte is om veilig te reizen, zal maximaal 40 procent van zit- en staanplaatsen beschikbaar zijn. Reis dus alleen met het ov als het écht noodzakelijk is.”

Leden van de spoorwegvakbonden willen duidelijkheid van hun werkgevers, onder meer over handhaving van de afstandsregels in de trein. Eilert: „Het is vrij lastig voor reizigers om in treinen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De NS is nu bezig met proeven waarbij stoelen stickers krijgen. Het is de vraag of reizigers zich er goed aan houden. Wie daarop gaat handhaven, daar weten we het antwoord nog niet op.” De spoorwegvakbonden zijn ook met de vervoerders in gesprek over beschermingsmiddelen voor het personeel. „Onze achterban moet veilig kunnen werken. Je werkt veilig of je werkt niet”, zegt Eilert.

Per 1 juni is het dragen van een mondkapje in het ov verplicht. Rutte: „Houd je aan deze regels, dan is de kans het grootst dat we de maatregelen stap voor stap kunnen terugschroeven.”