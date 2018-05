Angels-kopstukken: justitie ziet alles fout

Drie kopstukken van de Haarlemse chapter van de Hells Angels, die voor een reeks misdrijven worden vervolgd, zeggen dat justitie in hun strafproces doorlopend zaken uit hun verband trekt. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp wezen zij donderdag nagenoeg alle beschuldigingen aan hun adres van de hand.

Chapterpresident Lysander de R. (36) en zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) staan samen met zes andere clubleden en de vriendin van De R. terecht voor een waslijst aan criminele activiteiten. Zij werden eind januari vorig jaar aangehouden bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij de volledige chapter werd opgerold. De R. zat op dat moment een straf van dertig maanden uit voor wapenbezit en mishandeling.

De drie worden verdacht van geweldpleging, afpersing, bedreiging, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie waren zij onder meer betrokken bij een grote knokpartij tussen Hells Angels en de rivaliserende Mongols in april 2016 bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam. Ook zouden zij een sporthaleigenaar in het Noord-Hollandse Hoogwoud hebben bedreigd om te voorkomen dat daar een show van motorclub Rogues MC zou worden gehouden. De sporthal werd meerdere malen beschoten en in brand gestoken.

Maar volgens het drietal heeft justitie afgeluisterde gesprekken „uit hun context” gehaald" en zijn „onjuiste conclusies” getrokken. „Ik praat gewelddadig en agressief, heb een grote mond en ben brutaal. Maar dat ik iets zeg, betekent niet dat het ook gebeurt”, aldus De R. Berichten dat de drie zich geen Hells Angel meer mogen noemen, beaamde hij deels.

Het proces gaat 31 mei verder. Op 13 juni worden de strafeisen uitgesproken. Uitspraken zijn 18 juli.