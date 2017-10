Angels-baas blijft in de cel

President Lysander de R. van de Hells Angels in Haarlem blijft in afwachting van zijn strafzaak achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank in Haarlem vrijdag besloten.

Advocaat Remco Kint had gevraagd het voorarrest van zijn cliënt op te schorten en hem onder strikte voorwaarden en onder elektronisch toezicht vrij te laten. Maar hoewel de rechtbank de reclassering over de mogelijkheden tot elektronisch toezicht heeft laten rapporteren, blijft De R. voorlopig achter slot en grendel. Ook twee mede-Angels blijven vastzitten.

De R. (35) wordt samen met acht clubleden en zijn vriendin vervolgd voor een reeks aan criminele activiteiten, waaronder wapenbezit, afpersing, bedreiging en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij werd eind januari aangehouden in zijn cel bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij de volledige Haarlemse chapter werd opgerold.

Het inhoudelijke proces tegen de motorbende en de leden ervan begint in maart volgend jaar. De rechtbank heeft in totaal 22 dagen uitgetrokken voor het proces.