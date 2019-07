André Rieu krijgt prijs voor bezoekersrecord

André Rieu heeft met de vijftiende editie van zijn Vrijthofconcerten in Maastricht een bezoekersrecord verbroken. De maestro verwelkomde tijdens zijn concertreeks tussen 4 en 21 juli 150.000 bezoekers uit 99 verschillende landen. Daar zat vrijdagavond bovendien de miljoenste bezoeker ooit bij. Of dat nog niet genoeg was, gaf hij zondag ook nog eens zijn honderdste optreden ooit op het plein.

Uit handen van de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, ontving Rieu een plaquette voor zijn voortreffelijke prestaties voor de stad Maastricht. „Ik ben ontroerd en vereerd dat ik deze prijs van mijn woonplaats mag ontvangen. Het is geweldig om elk jaar weer zoveel mensen van over de hele wereld blij te maken met onze muziek. Ik ben er ook erg trots op, dat ons prachtige Maastricht door deze concerten internationaal op de kaart wordt gezet”, aldus de violist.

Op 27 en 28 juli wordt een registratie van het optreden in ruim 200 bioscopen in Nederland uitgezonden. André van Duin presenteert deze speciale bioscoopconcerten. De registratie is ook in andere landen, in meer dan 2000 bioscopen, te zien.